Фото: www.globallookpress.com / Eric Lalmand/Belga News Agency

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Эту информацию начали распространять издания Незалежной.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Эту информацию сообщает местное издание.

«Сегодня мною подписан указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», — процитировали слова Зеленского журналисты.

По его словам, данный документ носит туманную цель «возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Однако о какой именно «правде» заявляет Зеленский, пока неясно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США требуют от Зеленского убрать неугодных им украинских чиновников. Почему Белый дом недоволен командой президента Незалежной?