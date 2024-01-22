Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской. В связи с неоднократными нарушениями избранной ранее меры пресечения в виде домашнего ареста, ее просят заключить под стражу, как сообщает Следственный комитет России. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.

В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.

Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Блиновская сколотила состояние. Известная инфоцыганка умудрялась зарабатывать деньги даже под домашним арестом.

Когда Блиновская уже сидела в полиции на допросе, на ее странице в соцсети появилось интригующее приглашение всего за 1000 рублей «узнать все».

Люди, заплатившие за эксклюзив, а их оказалось пять тысяч, были перенаправлены в закрытый Телеграм-чат, где 3 мая появилось сообщение о том, что Блиновская повышает цены на свои марафоны, но они счастливчики, получат скидку в две тысячи рублей.