Адвокат Добровинский прокомментировал взыскание восьми миллионов рублей с Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По его словам, если бы он занимался этим делом, то результат был бы другим.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал взыскание почти восьми миллионов рублей с народного артиста России Филиппа Киркорова эксклюзивно для 5-tv.ru. По его словам, если бы он занимался этим делом, то результат был бы другим.

«Филипп Киркоров порядочный и честный налогоплательщик. Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться с взглядом налоговой. Это часто бывает», — успокоил публику правозащитник.

Он также отметил, что Киркоров оплатит все налоги и сборы в полной мере, если вторая судебная инстанция оставит это решение в силе, и выразил сожаление, что не вел это дело самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей.