В поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
Машков: в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.
В поддержку кандидата в президенты РФ Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо было по закону. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.
По российскому законодательству, для того, чтобы участвовать в президентских выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Сегодня в ЦИК РФ были переданы пакеты с подписями в поддержку выдвижения действующего президента. В ЦИК представлено на данный момент 315 тысяч подписей.
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. С 15 по 17 марта будет идти трехдневное основное голосование.
Ранее 5-tv.ru показал видео, как проходит подготовка к выборам президента России.