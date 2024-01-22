В поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

Машков: в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.

В поддержку кандидата в президенты РФ Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо было по закону. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.

По российскому законодательству, для того, чтобы участвовать в президентских выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Сегодня в ЦИК РФ были переданы пакеты с подписями в поддержку выдвижения действующего президента. В ЦИК представлено на данный момент 315 тысяч подписей.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. С 15 по 17 марта будет идти трехдневное основное голосование.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как проходит подготовка к выборам президента России.