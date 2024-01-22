Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Почему Белый дом недоволен командой президента Незалежной?

США выдвинули Зеленскому новое требование. С таким заявлением выступил Сергей Нарышкин — директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, Белый дом намерен заставить президента Незалежной уволить ряд чиновников. Нарышкин добавил, что эти люди утратили доверие заокеанских «партнеров».

«В „черном списке“ — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что у США есть мощный инструмент давления. В случае отказа администрация Байдена опубликует коррупционное досье на украинских чиновников.

Нарышкин уверен, что теперь править Украиной будут ставленники Запада. Таким образом, Запад намерен укреплять вассальную зависимость. К примеру, на посту премьер-министра страны Вашингтон видит посла Украины в США Оксану Макарову, которая в свое время училась в Университете Индианы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз разработал новый план помощи Украине. Незалежной могут передать свыше 20 миллиардов долларов.