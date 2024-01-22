«Мне стыдно»: Трепова* произнесла финальную речь на заседании суда в Петербурге

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Уроженка культурной столицы проходит главной обвиняемой по делу о гибели военкора Владлена Татарского. Свою вину она по-прежнему не признает.

Судебный процесс над исполнительницей теракта в Санкт-Петербурге Дарьей Треповой*, в котором погиб военкор Владлен Татарский, подходит к концу. Второй Западный окружной военный суд в рамках итогового заседания заслушал прения сторон по делу, а заодно дал возможность потерпевшим заявить гражданские иски о возмещении морального и материального вреда.

В конце слушания Дарья Трепова, объявленная главной фигуранткой по делу о гибели двух человек, произнесла финальную речь. Обвиняемая заявила, что не знала о содержимом статуэтки и представить не могла, что подарок может стать причиной травм для 52 человек.

Отдельно Трепова принесла свои извинения пострадавшим и подчеркнула, что испытывает искренние сожаления из-за последствий случившегося.

«Мне сложно подобрать новые слова, чтобы попросить прощения. Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить такую боль, такой ужас, жаль, что вы столкнулись с такой травмой. В прошлый раз мне сказали „Бог простит“. Я услышала в этом насмешку, потому что серьезно отношусь к вере. Понимаю, что прощение тяжело дается, причем не только тому, кто прощает, а и тому, кто принимает», — заявила она.

Свою вину Трепова так и не признала, заявив, что ей «страшно и больно осознавать, что ее руками кто-то устроил теракт». С Татарским Трепова, по ее словам, тесно знакома не была и вредить ему не собиралась.

«Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Я не желала ему смерти. Больно и стыдно, что моими руками устроили теракт. Я готова была пожертвовать свободой, чтобы узнать правду о микрофоне в статуэтке, но не готова была пожертвовать чужими жизнями. Если бы сохранились переписки с кураторами, то меня бы сейчас точно не судили за умышленный теракт», — покаялась она.

Резюмировала свою речь Трепова заявлением о «признании моральной ответственности».

«Я по прежнему не признаю своей вины, но принимаю свою моральную ответственность», — констатировала она.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля 2023 года. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Суд в ноябре 2022-го продлил арест Треповой до 18 апреля 2024 года. Ей также были предъявлены иски общей суммой на 3,6 миллиона рублей. На восстановление кафе его владелица запросила 11 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трепова* согласилась выплатить компенсацию пострадавшим в теракте в Петербурге.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ