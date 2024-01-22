В Самаре вспыхнул торговый ряд на Кировском рынке: первые кадры с места ЧП

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожарные присвоили пожару второй ранг опасности. На место съезжаются спасательные расчеты.

Утром в понедельник, 22 января, в Самаре вспыхнул Кировский рынок. Первые кадры с места ЧП публикует 5-tv.ru.

По информации источника, в оперативные службы первыми позвонили случайные очевидцы. Жители города увидели поднимающийся над Кировским рынком столб черного дыма. Огонь быстро перебросился на стоящие рядом ларьки и едва не захватил склады с пиротехникой. Прибывшие на место ЧП спасатели тут же установили, что горит территория площадью в 120 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 09.31.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен второй уровень опасности. Возможной причиной возгорания назвали взрыв газовых баллонов. Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 58 человека и 16 единиц техники.

На видео, появившихся в распоряжении 5-tv.ru видно, как огромные столбы огня буквально уничтожают постройку. Продавцы пытаются спасти часть своих товаров: люди массово выносят сумки с одеждой и обувью, чтобы минимизировать ущерб.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар произошел в порту Усть-Луга Ленинградской области.