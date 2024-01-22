Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Цель противника удалось поразить с первого удара — благодаря гаубице «Мста-Б».

А на запорожском направлении опорный пункт ВСУ уничтожили наши артиллеристы. Благодаря большой дальности стрельбы гаубицы «Мста-Б» российские бойцы вели огонь, находясь на закрытой позиции, в нескольких километрах от передовой.

Орудие с ювелирной точностью поразило цель с первого выстрела. Прямое попадание подтвердили операторы беспилотников.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские десантники огнем из всех видов оружия взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска на донецком направлении.