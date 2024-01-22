«Сложно на такие деньги прожить»: Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Писатель-сатирик за десятки лет на сцене так и не смог скопить приличное состояние.

Писатель-сатирик Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии. Как признался знаменитость в интервью Лере Кудрвцевой на федеральном канале, этих денег для жизни ему не хватает.

«У меня пенсия 30 тысяч рублей. Сложно, думаю, на такие деньги прожить. Я говорю, что я богатый, потому что мне всегда хватает того, что есть. Мне всегда всего хватает. Если мало есть, я на это мало и живу», — признался он.

Выживать на пенсию Измайлову при этом не приходится. Он также получает авторские отчисления, на которые может позволить себе совершать крупные покупки, к примеру, менять машину раз в три года. Дачи же у сатирика уже нет, вместе с женой Еленой Сорокиной он ее продал. Теперь, чтобы насладиться природой, ему приходится снимать ее. Но проблемы в этом знаменитость не видит.

При этом в СССР Измайлов мог себе позволить жить на широкую ногу. По его воспоминаниям, он тогда получал тысячу рублей в месяц. Притом, что в то время было много артистов разговорного жанра. Однако, несмотря на большой заработок в СССР и получение сейчас авторских отчислений Измайлов так и не смог скопить приличное состояние.

«Мне не удалось сколотить капитал, вложиться как-то удачно. Я не знаю, куда все деньги уходили», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лион Измайлов развелся со своей женой.