Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Непростительное публичное заявление американец сделал в интервью.

Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если дело дойдет до убийства мирных жителей. Такое заявление о фактически геноциде россиян сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу.

И примеры бывший американский военный привел соответствующие: политику по уничтожению населения фашистской Германией и сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Кстати, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец именно геноцидом назвал удар Украины по Белгороду. Он отметил, что обстрел привел к массовой гибели ни в чем не повинного гражданского населения, включая детей. Украинская армия ничем не отличается от того израильского терроризма, который мы наблюдаем в секторе Газа, заключил Баранец.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее политолог Денис Денисов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка.