Треть автомобилей в России продают со скрученным пробегом

Фото, видео: IMAGO / Filippo Carlot / ТАСС; 5-tv.ru

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Ущерб от подобных махинаций превышает сотни миллиардов рублей.

Более трети подержанных машин в России продают со скрученным пробегом. Как пишут «Известия», больше всего таких автомобилей на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей.

Показания счетчика километража чаще всего подделывают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi. По подсчетам экспертов, общий ущерб для покупателей от этих манипуляций за прошлый год — более 600 миллиардов рублей.

На данный момент в России наказания за продажу машины со скрученным пробегом нет, но продавца могут привлечь к административной ответственности — за причинение имущественного ущерба и злоупотребление доверием.