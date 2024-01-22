Топ-менеджеров банков хотят отстранять от работы за утечку данных

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Alexander Limbach; 5-tv.ru

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Виновные не смогут занимать высокие посты десять лет.

Топ-менеджеров российских банков хотят отстранять от работы за утечку данных. Как пишут «Известия», в этом случае виновные не смогут занимать высокую должность десять лет.

Только в прошлом году были зафиксированы миллионы случаев утечек секретной информации. И, как считают авторы документа, строгая мера станет серьезной преградой.

Документ касается не только банков, но также страховых компаний и пенсионных фондов. Впрочем, у новой инициативы нашлись и противники. Они считают, что отстранение может привести к нехватке квалифицированных специалистов.