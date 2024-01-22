Варварская атака: день траура объявлен в Донецке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Ermochenko; 5-tv.ru

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В результате бесчеловечного артиллерийского удара ВСУ, погибли 27 человек и 25 получили ранения.

В Донецке, где в результате бесчеловечного артиллерийского удара ВСУ, погибли 27 человек и 25 получили ранения, сегодня объявлен день траура.

Среди пострадавших — двое подростков 16 и 17 лет. По предварительным данным, атака была комбинированной — из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Обстрел, поскольку закрыть на него глаза невозможно, поставил в затруднительное положение западные СМИ. С одной стороны, они процитировали информацию от главы ДНР Дениса Пушилина о погибших и раненых.

С другой, к примеру, немецкий die Welt цинично пишет — «Российское государственное телевидение показало кадры мощного взрыва. На записях, подлинность которых проверить не удалось, также можно было увидеть лежащих на улице людей».

Британское издание Guardian процитировало слова местной жительницы, что удар пришелся по рынку, рядом с которым нет военных объектов. Однако сообщило своим читателям, что, дескать, поскольку в Киеве произошедшее не комментировали, то и утверждения российской стороны о варварском нападении проверить невозможно.

А вот в секретариате ООН на удар ВСУ по мирным людям отреагировали однозначно. Генсек организации Антониу Гутерриш решительно осудил произошедшее и потребовал немедленно прекратить атаки по гражданскому населению.

Сегодня по инициативе России состоится экстренное заседание Совбеза ООН, участие в котором примет российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В нашем МИДе нападение на Донецк назвали варварским террористическим актом против мирного населения, который совершил неонацистский киевский режим при поддержке США.

Атака украинских националистов по Донецку насколько бесчеловечна, настолько и бессмысленна с военной точки зрения. Она не нанесла никакого ущерба российской армии, никак не улучшила положение ВСУ на линии соприкосновения. Просто взяли и целенаправленно атаковали продуктовый рынок, где в выходные всегда многолюдно. Из Донецка репортаж корреспондента «Известий» Евгения Быковского.

На рынок после обстрела местные жители несут цветы… Сотрудники специальных служб продолжают устранять последствия, накануне до позднего вечера здесь разбирали завалы, вывозили тела. Атака длилась почти полчаса. С интервалами. Такую горсть осколков собрали очевидцы.

Боевики ВСУ прицельно расстреливали рынок в разгар выходного дня. Выпустили около двадцати снарядов.

В районе привыкли к обстрелам, но никто не ждал атаки в выходной день. Тела лежали повсюду. У входа в торговый центр, между рядами, некоторым продавцам фактически прилетело в прилавок. Шансов выжить у людей не было.

Десять часов утра, воскресенье — самый разгар торговли, по традиции, многие ходили на этот рынок и даже торговали — семьями. У Ильи здесь работала мать, а он помогал ей открывать и закрывать палатку. Накануне женщина погибла.

Снаряды, выпущенные по мирному кварталу, попали и в ближайшую многоэтажку. В доме в окнах выбиты все стекла, на стоянке осколками посекло машины.

Самых «тяжелых» пострадавших доставили в Республиканский травматологический центр. Людмила во время обстрела находилась под крышей рынка, у своей палатки. На ее глазах погибла продавец соседнего прилавка.

Осколками женщине посекло ноги, на одну даже пришлось наложить гипс. У других пострадавших такие же ранения, всех распределили по больницам города и оказали необходимую медицинскую помощь.

Большинству уже сделали операции, сейчас их жизням ничего не угрожает, но состояние части пострадавших остается тяжелым. Врачи делают все необходимое.