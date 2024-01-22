Она создала кино таким, каким мы его знаем: умерла ветеран Голливуда Морин Генри

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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В портфолио специалиста киноиндустрии работа с почти 500 картин: от «Челюстей» и «Матрицы» до «Интерстеллара» и «Лакричной пиццы».

В сфере киноиндустрии есть уникальная профессия — negative cutting-специалистов. Эти эксперты на стадии постпродакшена осуществляют монтаж негативов, осуществляя резку и склейку фрагментов пленки будущего фильма, подготавливая его к окончательному выпуску.

На прошлой неделе в возрасте 67 лет умерла настоящий ветеран этого дела — Морин «Мо» Генри, на счету которой — около 475 работ, которые известны всем. Об этом родственники гиганта киноиндустрии сообщили изданию The Hollywood Reporter.

Морин Генри начала свой путь в кино сразу с легендарной картины — фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. Но она действительно создала кинематограф, который сейчас существует, всегда оставаясь в тени. На ее счету монтаж следующих картин: «Апокалипсис сегодня», «Бэтмен навсегда», «Джуманджи», «От заката до рассвета», «Пятый элемент», «Люди в черном», «Звездный десант», «Большой Лебовски», «Матрица», «Привидение», «Железный гигант», «Шестое чувство», «Моя большая греческая свадьба», « Малышка на миллион», «Вавилон», «Невидимая сторона», «Интерстеллар», «Шрек», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Человек-паук».

Последней работой Морин Генри стал фильм «Лакричная пицца» Пола Андерсона, который вышел в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет.