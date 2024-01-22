В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Видео было сделано около полугода назад, но обратили на него внимание только сейчас.

В Telegram-каналах начинает распространяться видеоролик, на котором актер Никита Кологривый обращается к российским военным, которые защищают Донбасс на полях спецоперации.

Видео было записано около полугода назад, когда актер принимал участие в съемках военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В картине Кологривый исполнил роль старшего лейтенанта Таманцева. По всей видимости, обращение артист выкладывал в соцсетях в сторис, которые спустя какое-то время удаляются.

«Дорогие друзья, братья, бойцы. Мы играем сейчас военное время, играем ваши судьбы, стараемся сделать это честно», — искренне сказал артист.

Кологривый поблагодарил российских солдат за то, что актеры могут в безопасности заниматься творчеством.

«А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. <…> Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», — обратился к российским бойцам артист.

Ранее Никита Кологривый в беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Ланой Шевченко поразмышлял об ответственности за слова и дела.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.