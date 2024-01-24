Ювелирная точность «Гиацинтов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Пушки «Гиацинт-Б» уничтожают бронетехнику ВСУ на херсонском направлении

Благодаря прицельному артиллерийскому обстрелу была сорвана попытка ротации личного состава на одном из опорных пунктов ВСУ на правом берегу Днепра близ Херсона. Ежедневно артиллеристы работают в сложнейших условиях, но отлично подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до первого выстрела по назначенной цели.

При этом благодаря корректировке огня с БПЛА позиции противника уничтожаются с ювелирной точностью на расстоянии свыше 20 километров.

Расчеты «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении разведчики с помощью БПЛА обнаружили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили выявленные цели.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных опорных пунктов и живой силы противника. После выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили противоогневой маневр и сменили позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.