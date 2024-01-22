Зомби-вирус из прошлого: ученые готовятся к новой пандемии

Фото: Depositphotos / prometeus

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Неизвестный вирус, однажды заразивший неандертальца, может к нам вернуться.

Древние сибирские вирусы, таящиеся в вечной мерзлоте Арктики, могут вырваться на свободу из-за глобального потепления. Тогда человечество столкнется с новой пандемией, сообщает британская газета The Guardian.

Штаммы зомби-вирусов уже выделены учеными. Исследователи выяснили, что страшны не новые болезни, а старые. Далекое прошлое может хранить смертоносные секреты.

Ученые приняли решение создать арктическую сеть мониторинга, которая будет выявлять случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами. Так будут обеспечиваться квалифицированная медицинская помощь и карантин.

«Сейчас анализ пандемических угроз сфокусирован на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг, — и я считаю, что это упущение. Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию», — рассказал генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя.

Вечная мерзлота покрывает пятую часть северного полушария. Теперь же вечная мерзлота меняется, так как верхние слои льда тают. Изменение климата непропорционально влияет на Арктику. Но существует и другой риск.

«Опасность исходит от другого воздействия глобального потепления: исчезновения арктического морского льда. Это позволяет увеличить судоходство, перевозки и промышленное развитие в Сибири. Планируются масштабные горные работы, в ходе которых будут пробиты огромные скважины в глубокой вечной мерзлоте для добычи нефти и руды», — предупреждает Клавери.

Так освободятся древние патогены, которым может быть миллион лет. Шахтеры и исследователи будут его вдыхать и могут распространить вирус. Университет Арктики и ученые разрабатывают план подготовки на случай потенциального ЧП.

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