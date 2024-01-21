«Личностные разложения»: Асмус вновь подколола Петрова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Когда-то они были близкими товарищами, но актриса не смогла простить предательство подруги.

Кристина Асмус до сих пор не может оставить бывшего друга без внимания. В своем посте-поздравлении для Милоша Биковича артистка не упустила возможности задеть Александра Петрова.

Когда-то они были друзьями, но актриса не смогла простить бывшему товарищу его поступок по отношению к Стасе Милославской. Актер расстался с Милославской после почти четырех лет отношений и тут же женился на незнакомке. Эта весть шокировала весь шоу-бизнес, так как в роли невесты ожидали увидеть Стасю.

Кристина Асмус не первый раз публично высказывается по этому поводу, ведь Петров как человек для нее умер. Теперь ее публикации так и сквозят двусмысленностью. Так и в посте-поздравлении другу Милошу поклонники увидели подтекст, адресованный Петрову.

«Я так много в последнее время наблюдаю личностных разложений. Близкие и далекие мне люди тотально сходят с ума, унижая всех и вся, хотят быть великими, лишь бы перформансы на сцене, а не тему… да в тусовку пожирнее (а какой ценой — неважно)», — делится в своем блоге актриса, отмечая, что Милош Бикович — редкое исключение.

Подписчики увидели в этом намек на Петрова, который мечтает о Голливуде. Асмус, видимо, говорит о неразрывной связи таланта и душевных качеств, которых в Петрове не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус разболтала главный семейный секрет Биковича и Малич.