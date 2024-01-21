Росавиация: после крушения самолета в Афганистане есть выжившие

Дарья Евстрахина 497 0
Росавиация: после крушения самолета в Афганистане есть выжившие
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Фото: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako

Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

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Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10. О случившемся чуде тут же стало известно.

По предварительной информации, четыре человека выжили в результате крушения самолета в Афганистане. У них диагностированы различные травмы. Об этом сообщает Росавиация в официальном Telegram-канале со ссылкой на российское посольство в Афганистане.

Судьба еще двух человек неизвестна. Местной спасательной службе удалось найти разбившийся Falcon 10.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у эксплуатировавшей разбившегося самолета компании не было сертификатов для полетов. Разрешение на полет было выдано как на пустой рейс без пассажиров.

Компания не имела права выполнять перевозку людей, так как это является коммерческим рейсом, а у «Атлетик Групп», согласно сайту Росавиации нет никаких сертификатов — в том числе, ни авиационных работ, ни общего назначения.

5-tv.ru стало известно совместно с «Известиями», что судно управлялось двумя пилотами — Дмитрием Б. и Аркадием Г. В сентябре 2023 году Северо-Западным территориальным управлением Росавиации им выданы свидетельства частных пилотов.

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