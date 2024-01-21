Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В настоящее время береговая охрана Турции пытается отбуксировать судно.

Танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, приостановил транзит судов на неопределенный срок, сообщает генеральное управление береговой охраны Турции.

Возле танкера длиной в 250 метров работают два буксира и катер береговой охраны. Нефтетанкер направлялся с севера на юг через пролив Босфор. Произошла поломка якоря, который утром самоопустился из-за непогоды. Движение через пролив приостановлено в обоих направлениях, пока танкер с нефтью не отбуксируют в безопасное место, по данным Reuters.

Это не первый случай перекрытия судов на этом проливе. 1 сентября 173-метровое судно с кукурузой Lady Zehma направлялось с Украины в Стамбул. У судна сломался руль, и оно село на мель. Пролив был блокирован около четырех часов, сообщает РБК.

Также в начале декабря у входа в Босфор образовалась пробка из нефтяных танкеров, ожидающих перевозки казахстанской нефти через Босфор и Дарданеллы. Танкеры были вынуждены долго ожидать прохода из-за проверки писем о страховке. Тогда вступил в силу эмбарго на перевозку российской нефти морем.

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