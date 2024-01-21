Фото: Reuters / NTB

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Президент Украины отказался от переговоров с Россией, что и повлекло за собой определенные последствия.

Радикальный отказ главы Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией сократил шанцы Киева на западное финансирование. Об этом пишет газета The New York Post.

В материале статьи отмечается, что американские финансисты могут вкладывать свои средства в Украину только в том случае, если страна прекратит конфликт. Уолл-стрит «проявил интерес» к вложению денег, однако готов это сделать лишь после завершения боевых действий.

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — упоминается в газете.

Автор утверждает, что президент Зеленский во время экономического форума в Швейцарии, в городе Давос, усугубил ситуацию, отвергнув любой диалог с Москвой. Так Киев лишился дополнительных средств, а глава государства «вернулся с пустыми руками».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине рассказали о радикальном решении Зеленского по Залужному.