ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
Начальник ГУР Буданов: Украине требуется еще одна мобилизация
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Незалежная ощущает значимую нехватку в военнослужащих.
Украина будет не в силах справиться без дополнительной мобилизации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов в беседе с британской газетой Financial Times.
Он сообщил, что продолжать боевые действия без мобилизации недопустимо. Кроме того, по словам Буданова, Украина ощущает значимую нехватку в военнослужащих.
«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без [дополнительной — Прим. ред.] мобилизации. Нехватка [военнослужащих на фронте — Прим. ред.] ощутима», — сказал Буданов.
Также начальник ГУР не согласился с тем, что начавшееся контрнаступление Украины в 2023 году не увенчалось успехом. По его словам, говорить о полной «катастрофе» пока еще нельзя.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Началось оно в июне 2023-го и продлилось не долго.
Сейчас ВСУ испытывают острую нехватку не только в оружии, но и живой силе. На Украине продолжается всеобщая мобилизация.
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