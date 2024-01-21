«Мы сами все убили»: Черно и Оганесян официально развелись

Фото: Instagram* / sasha_cherno93_official

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Экс-супруги надеются, что совместный ребенок поможет наладить дружеские отношения.

Яркая пара Александры Черно и Иосифа Оганесяна вместе с 2017 года. На реалити-шоу «ДОМ-2» бойкая Саша и несерьезный Иосиф сразу приковали к себе всеобщее внимание, став любимой и обсуждаемой парой популярного телепроекта. Их отношения никогда не были гладкими, но молодые работали над ними и старались сохранить, о чем неоднократно писали в личном блоге.

Поженились Саша и Иосиф в 2018 году, а уже в 2020 у них появился ребенок Стефан. Спустя два года у пары начался кризис в отношениях. Они часто ссорились и не понимали друг друга. Все дошло до того, что в августе они разъехались.

Сохранить любовь не получилось. Черно даже снова ушла на проект, чтобы найти новую любовь, хотя официально в браке еще состояла. Не выдержав, супруги официально расторгли брак:

«Мы развелись. Я теперь снова Чернявская. Казалось бы, радоваться нужно и мы уже давно проживаем отдельную жизнь. Все равно грустно, что не слышали друг друга и не смогли сохранить чувства», — признается Александра.

Звезда «ДОМ-2» попыталась расстаться на хорошей ноте, поблагодарив бывшего мужа за время, проведенное вместе:

«Йося, я безмерно благодарна тебе за все! Я очень люблю тебя, как человека. Ты лучший отец, я с тобой сильно повзрослела! Ты в любой сложной ситуации был рядом со мной. Надеюсь, со временем мы будем очень близкими людьми ради ребенка», — написала в блоге Черно.

Девушка считает, что экс-супруг не захотел меняться. И от этого у нее появилось желание бежать из дома и запивать свои обиды. Но все же виноваты оба, так как каждый по-своему убивал любовь.

Подписчики отреагировали на новость по-разному:

«Кому нужен муж, который не работает и не знает, как это?»,

«Рада за Иосифа. Он достоин лучшего»,

«Совсем разные. Она живет гулянками-пьянками, он-семьей».

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