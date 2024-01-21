Фото: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako

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Разрешение на полет было выдано как на пустой рейс без пассажиров.

У эксплуатировавшей разбившегося самолета компании не было сертификатов для полетов. Разрешение на полет было выдано как на пустой рейс без пассажиров. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Компания не имела права выполнять перевозку людей, так как это является коммерческим рейсом, а у «Атлетик Групп», согласно сайту Росавиации нет никаких сертификатов — в том числе, ни авиационных работ, ни общего назначения.

5-tv.ru стало известно совместно с «Известиями», что судно управлялось двумя пилотами — Дмитрием Б. и Аркадием Г. В сентябре 2023 году Северо-Западным территориальным управлением Росавиации им выданы свидетельства частных пилотов.

Документы о прохождении подготовки на данном судне они получили в мае 2023 года. Однако с этими свидетельствованиями они не имели права управлять коммерческим рейсом и перевозить пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане возбуждено уголовное дело.