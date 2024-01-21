В Гонконге после участия в марафоне скончался мужчина

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ingo_kutsche

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Сообщается, что 30-летнему спортсмену стало плохо на станции метро.

В Гонконге после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon умер мужчина, 842 человека получили травмы. Об этом сообщила местная радиостанция RTHK.

Как стало известно, после длительного забега на 42 километра в прошедших утром соревнованиях мужчина 30 лет потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Его доставили в медицинское учреждение и поспешили оказать помощь, однако спортсмен скончался. На данный момент выясняются детали произошедшего.

Также сообщается, что другой атлет, принимавший участие в забеге на десть километров, почувствовал недомогание недалеко от финишной черты. Мужчина также потерял сознание и упал на землю, его сердце остановилось. Медикам удалось спасти бегуна.

По данным радиостанции, во время и после марафона за помощью обратились 842 человека. В основном пострадавшие жаловались на растяжения и ушибы. В больницы доставлены свыше 30 участников соревнования.

Победителем среди мужчин стал кениец Андерсон Серой, показав результат в 2 часа 15 минут и 50 секунд. Лучший женский результат показала Медина Армино из Эфиопии. Ее итоговое время составило 2 часа 28 минут 47 секунд. Всего заявки для марафона подали 74 тысячи человек. Явка составила 91%.

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