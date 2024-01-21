В Абхазии из-за пожара уничтожен почти весь государственный картинный фонд

Более четырех тысяч картин сгорели при пожаре в Национальной галерее Абхазии

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вице-президент республики и временно исполняющая обязанности министра культуры выразили свои соболезнования.

В городе Сухуме в Абхазии произошел пожар в Центральном выставочном зале, в котором располагалась Национальная галерея. Уничтожен почти весь государственный картинный фонд, сообщил вице-президент республики Бадра Гунба агентству РИА Новости.

Как известно, возгорание началось на втором этаже здания. Сигнал о тревоге поступил на пульт дежурного около четырех часов утра. В тушении пламени было задействовано 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры.

«Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьезные потери для нашей культуры», — рассказал вице-президент.

Он также отметил, что благодаря слаженной работе пожарных удалось не позволить огню распространиться на близстоящие здания Абхазского театра и репетиционного зала хоровой капеллы.

Национальная картинная галерея насчитывала более 4000 картин, некоторые из которых хранили около 70 лет.

«Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырех тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — поделилась с агентством «Апсныпресс» временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр.

На данный момент огонь локализован и фактически потушен, ведется работа над недопущением вторичного возгорания. Генеральная прокуратура Абхазии ведет проверку с целью установления причины пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большой пожар в терминале в порту Усть-Луга в Ленобласти локализован.