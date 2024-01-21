Опубликован список людей, находившихся в разбившемся в Афганистане самолете
Дарья Евстрахина 267 0
Фото: © РИА Новости / Амир Исаев
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Авиасудно следовало в Москву. На борту находились шесть человек.
Опубликован список людей, находившихся в разбившемся в Афганистане самолете. Данные попали в распоряжение 5-tv.ru. На борту судна находились два пассажира — Анна Е. и Анатолий Е.
Помимо них известны имена четырех членов экипажа — Дмитрий Б. (по предварительной информации, пилот самолета), Аркадий Г., Павел П. и Игорь С.
Пока сообщается, что рейс выполнялся в плане санавиации, он перевозил в Москву из Таиланда заболевшую женщину Анну Е.