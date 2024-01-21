Количество погибших при обстреле Донецка увеличилось до 13 человек
Дарья Евстрахина 184 0
Фото, видео: 5-tv.ru
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Еще десять пострадали.
Количество погибших при обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка увеличилось до 13 человек. Еще десять пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Вся информация в данный момент уточняется, экстренные службы города работают на месте обстрела. Ранее 5-tv.ru показывал кадры с места.