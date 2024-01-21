Фото, видео: 5-tv.ru

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Еще пятеро ранено.

Восемь человек погибли в результате обстрела рынка в Донецке. Еще пятеро ранено. Об этом сообщают местные власти. 5-tv.ru делится кадрами последствия обстрела рынка.

Тела раненных лежат прямо на открытом воздухе. ВСУ в очередной раз воспользовались тем, что в выходной день на рынке собралось множество российских граждан.

«Это уже не первый обстрел этого района. Этот рынок уже обстреливали в 2022, 2023 годах», — рассказал наш корреспондент Евгений Быковский, который находится на месте событий.