Восемь человек погибли в результате обстрела рынка в Донецке
Дарья Евстрахина 220 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Еще пятеро ранено.
Восемь человек погибли в результате обстрела рынка в Донецке. Еще пятеро ранено. Об этом сообщают местные власти. 5-tv.ru делится кадрами последствия обстрела рынка.
Тела раненных лежат прямо на открытом воздухе. ВСУ в очередной раз воспользовались тем, что в выходной день на рынке собралось множество российских граждан.
«Это уже не первый обстрел этого района. Этот рынок уже обстреливали в 2022, 2023 годах», — рассказал наш корреспондент Евгений Быковский, который находится на месте событий.