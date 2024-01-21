При конфискации резервов ЦБ Запад может потерять около 288 миллиардов долларов

Ответ РФ на конфискацию резервов ЦБ может лишить Запад 288 миллиардов долларов

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Россия пообещала западным странам зеркальный ответ.

Россия пообещала Западу ответить зеркально на конфискацию резервов ЦБ. Зарубежным странам это может обойтись в 288 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на национальные статистические данные.

«На ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов активов, из них 98,3 миллиарда принадлежат Кипру, 50,1 — Нидерландам, а 17,3 — Германии», — говорится в материале агентства.

Кроме того, в пятерку особо крупных инвесторов в экономику РФ также входят Франция и Италия. На эти государства приходится около 29,5 миллиардов долларов.

Среди стран G7 самым большим инвестором является Великобритания. На конец 2021 года активы государства в России достигли около 18,9 миллиарда долларов.

Количество российских активов у США в конце 2022-го составило примерно 9,6 миллиарда долларов. У Японии — 4,6 миллиарда долларов, у Канады — 2,9.

«Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, „Большой семерки“, Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа С», — упоминается в статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Moody's отказался объявлять дефолт в случае конфискации активов России.