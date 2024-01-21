Причиной крушения самолета в горах Афганистана стал отказ двух двигателей
Дарья Евстрахина 148 0
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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На борту находилось несколько граждан России.
Причиной крушения самолета в горах Афганистана стал отказ двух двигателей, как стало известно источнику 5-tv.ru. На борту пропавшего в результате технической неисправности судна находилось несколько граждан России.
По предварительной информации, судно летело в Москву из Ташкента. Росавиация сообщила, что пропавший в горах самолет был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ.