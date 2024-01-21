Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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По предварительной информации, судно летело в Москву из Ташкента.

Двое россиян были на борту пропавшего в Афганистане частного самолета. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, судно летело в Москву из Ташкента. Росавиация сообщила, что пропавший в горах самолет был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ.

Пока известно, что на борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира.