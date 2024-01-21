Большой пожар в терминале в порту Усть-Луга в Ленобласти локализован: подробности

Пожар в терминале в порту Усть-Луга в Ленобласти локализован

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Уровень возгорания понижен до второго. Пожарные продолжают трудиться на месте ЧП.

Вспыхнувший в порту Усть-Луга в Ленинградской области пожар удалось локализовать. С соответствующим заявлением о происходящем в морской гавани вышел губернатор региона Александр Дрозденко. В настоящее время горит одна цистерна объемом 100 кубометров.

«Спасатели доложили о локализации возгорания в терминале „Новатэк“ в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго», — гласит официальное сообщение главы в Telegram.

По предварительной информации, первые всполохи огня были зафиксированы очевидцами на территории нефтяного терминала. На место ЧП тут же съехались силы МЧС и Леноблпожспаса. Ведомства объединили свои силы в борьбе с огнем. Спустя меньше, чем через шесть часов пожар удалось взять под контроль.

По данным экстренных служб, в момент ЧП на территории терминала находилось 148 человек, пострадавших среди них нет. Эвакуация прошла штатно, помощь медиков не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о крупном пожаре в порту Усть-Луга Ленинградской области.