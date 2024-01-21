В Афганистане разбился пассажирский самолет

Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

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По предварительной информации, он летел в Москву из Ташкента.

В Афганистане разбился пассажирский индийский самолет Falcon 10. По предварительной информации, он летел в Москву. Росавиация сообщила, что пропавшее судно было зарегистрировано в госреестре гражданских воздушных судов РФ.

Пока известно, что на борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира. На место крушения, как сообщают иностранные СМИ, отправилась группа для расследования всех обстоятельств.