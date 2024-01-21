Фото: www.globallookpress.com / MC3 Simon Pike

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Председатель военного комитета альянса заявил, что населению стран стоит подготовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Проведение Североатлантическим альянсом масштабных учений Steadfast Defender-2024 свидетельствует о возобновлении схем холодной войны. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с агентством РИА Новости.

Именно такие вещи знаменуют продолжение развязываний Западом гибридной войны против России. Известно, что на следующей неделе начинаются учения с участием 90 тысяч военнослужащих альянса.

Заместитель министра иностранных дел РФ Грушко подчеркнул, что в рамках учений будет проводиться подготовка маневров в атмосфере «искусственно разогреваемой обстановки военного психоза», а также ожидается, что будут отрабатываться варианты боя с «сопоставимым противником».

Грушко также подчеркнул, что западные страны активно пытаются демонизировать Россию, чтобы запугать своих граждан и объяснить им рост военных расходов на Украину после ее провального контрнаступления.

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