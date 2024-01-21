«Были мысли навсегда уйти»: Донцова вспомнила, как переживала смерть мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Писательница призналась, что буквально вернуло ее к жизни обессиленную морально.

Писательница Дарья Донцова вспомнила, как переживала кончину любимого мужа Александра. Вместе они прожили почти 40 лет, но в 2023 году смерть их разлучила.

Ее супруг несколько лет боролся с онкологией — раком кишечника. Автор популярных детективов делала все возможное, чтобы любимый муж выкарабкался и жил дальше. Но чуда не произошло. Александр до последних минут оставался в сознании и перед смертью успел попрощаться с близкими. В этой ежедневной борьбе Донцова потеряла немало сил и морально вымоталась.

«Когда скончался муж, у меня были мысли навсегда уйти», — заявила Донцова в одной из программ на федеральном канале.

Продолжить жить дальше писательнице помогла религия, в которую она погрузилась задолго до ухода мужа. 25 лет назад она уже думала о смерти, когда впервые столкнулась с онкологией. В церкви ее направили на путь истинный и убедили жить ради детей и внуков. У Дарьи Донцовой — дочка Марию, сына Аркадия и пасынка Дмитрия. Всего у нее четверо внуков.

Донцова столкнулась с онкологией на рубеже 50-летия. У нее диагностировали рак молочной железы еще в 1997 году. В тот момент она была уверена, болезнь победит. Но попытки вылечиться все же предприняла — пережила четыре операции и делала химиотерапию 18 раз. Донцова и предположить не могла, что после онкологии у нее начнется совсем другая, счастливая, жизнь.

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