Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что происходит на фронте в настоящее время?

ВСУ оставляют свои позиции из-за острого недостатка необходимого количества боевиков в составе. Об этом в репортаже для немецкого телеканала Die Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

«Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск», — поделился он.

По этой причине украинцам регулярно приходится пренебрегать отдельными участками фронта, добавил журналист. Иначе ВСУ потеряют возможность защищать остальную местность.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников.