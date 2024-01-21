«Хочу стереть боль»: с каким горем столкнулась Ольга Бузова в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Певице накануне исполнилось 38 лет, поэтому она решила подвести личные итоги прошлого года.

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова в день своего 38-летия рассказала в личном блоге, каким для нее был минувший год. Всегда позитивная и неунывающая артистка призналась, что 2023-й оказался для нее очень тяжелым.

Ей не всегда удавалось улыбаться в камеру и фонтанировать зарядами бодрости. В ее жизни произошло много событий, которые едва не подкосили веру звезды в хорошее.

«Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год. Мало, кто это знает, только самые близкие мне люди. Несмотря на огромное количество достижений и проектов, год был очень сложным, как морально и эмоционально, так и физически. Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем», — рассказала знаменитость.

Однако Бузова нашла в себе силы не впасть в депрессию и двигаться дальше. Она надеется, что новый год ее жизни ознаменуется позитивными и радостными событиями, а все перенесенные лишения и сложности, уверена певица, лишь закалили ее характер.

«Бог не дает нам испытания, которые мы бы не смогли пережить. Я прошла. И буду дальше проходить. Стала сильнее, но не потеряла себя, свою душу. Теперь хочу стереть всю боль, войти в 39 год жизни счастливой и без слез. Верю в себя, любовь и добро», — заключила она.

При этом что именно стряслось в ее жизни, Бузова рассказывать не стала. Интернет-пользовали поддержали артистку и засыпали ее комплиментами.

Многие отметили силу духа и характер знаменитости. Ей приходится буквально ежедневно сталкиваться с критикой из-за поведения, внешности и вокальных данных.

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