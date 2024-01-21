Сломает психику? Как мультик про «скибиди туалеты» влияет на детей

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Проект получил невероятную популярность по всему миру, ведь он без слов понятен любому.

Российская полиция вынуждена заняться несвойственным ей делом — проверить интернет-сериал про «скибиди туалеты». Если вы еще не знаете что это, то либо у вас нет в семье детей дошкольного и младшего школьного возраста, либо у вас нет интернета.

«Скибиди туалеты» — это мультсериал, который транслируется на YouTube, и в нем идет речь об унитазах с поющими головами, которые пытаются захватить планету, а им противостоят андроиды с камерами вместо голов. Персонажи выглядят довольно жутко, особенно для неподготовленных взрослых.

Собственно, один москвич, когда увидел это в телефоне у своего ребенка, обратился в российскую полицию с просьбой проверить и, если возможно, заблокировать от греха подальше. Ведь автор этого контента — россиянин, который, правда, сейчас живет заграницей.

Мультсериал получил какую-то невероятную популярность по всему миру, ведь он без слов понятен любому. И дело не стоит на месте.

Вокруг сериала уже создается своя коммерческая индустрия: появились игры про туалеты и мягкие игрушки. Можно подумать, какой ужас, пока не вспоминаешь про «Хагги Вагги» и «Кисси Мисси», а потом — про «Телепузиков» и «Покемонов».

В связи с этим три мысли: во-первых, в кои-то веки и российские родители, и американские, а также из Арабских Эмиратов оказались на одной волне ненависти к «скибиди туалетам» — хоть что-то нас объединяет, это плюс. Но и это минус: у некоторых детей появляется после страх перед унитазами.

Ну и третья мысль — искренне жаль того сотрудника полиции, которому на проверку попадет это заявление, ведь ему придется посмотреть весь сериал, а, значит, десятки раз услышать песню про «скибиди», а она очень прилипчивая. Как с этим бороться и надо ли, разбиралась корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ничего необычного, просто унитазы с торчащими головами бьются с армией не пойми кого. «Скибиди туалеты» — YouTube-хит среди детей, второклассник Тимофей не может оторваться.

«Тут прикольные анимации, где-то можно немного развеселиться, где-то есть смешное, где-то есть доброе, где-то крутое», — говорит он.

Кровавая бойня «криповых» существ взрослых заставляет содрогнуться, а дети фанатеют и лепят героев из пластилина. Мама Тимофея не против, а вот Владимир Фокин своему сыну смотреть мультик про унитазы запрещает. И даже написал заявление в полицию с просьбой проверить YouTube-канал.

«Это сеет зерно, в голову закладывается ненужная информация, в каком месте она потом вырастет неправильно, я же не знаю. Поэтому этот контент нужно просто убрать, и все», — возмущен он.

Но ведь уйдут «скибиди туалеты», придет другой жуткий сюжет. Уже прогремели такие YouTube-страшилки, как «Хагги Вагги», «Бабка Гренни», «Сереноголовые».

Такой треш-контент зумеры почему-то любят. За битвой унитазов и телевизоров следят уже почти 40 миллионов человек — в основном, дети со всего мира.

Видео собирают десятки миллионов просмотров, принося их создателю огромные деньги. Аналитики подсчитали: минимум 130 тысяч долларов — это почти 12 миллионов рублей в месяц.

Причем, создает все это русский 3D-аниматор Алексей Герасимов. Правда, из России он уехал, живет в Грузии, предложения об интервью игнорирует: зачем публичность, когда такие гонорары от монетизации.

Видео он делает со знанием аудитории: короткие, с навязчивой мелодией и странными танцами. Поколение TikTok проглатывает один за другим.

«TikTok весь полон скетчей. Мгновенных, каких-то эмоциональных штучек. Они, собственно, дополняют эту нишу востребованности в чем-то быстром, молниеносном. Сегодня у молодежи не хватает времени и желания, это поколение потребления», — говорит режиссер-мультипликатор студии «Мельница» Константин Бронзит.

Но это только на первый взгляд. Там, где взрослые видят дешевую графику и бессмыслицу, дети следят за фантасмагорическим сюжетом: Землю атакуют летающие унитазы, злодеев пытаются остановить существа с камерами и телевизорами вместо голов — даже Сальвадор Дали бы ужаснулся, а дети умиляются.

«В этих роликах есть какой-то свой сюжет, даже какая-то драма. И свой абсурдный юмор, который ценят взрослые зрители. Плюс ко всему куча отсылок на поп-культуру», — говорит Хамроз Довлатов, главный редактор YouTube-канала.

Плюс ко всему — яркие баталии и спецэффекты действуют на детей гипнотически. А графика, кажется, без изысков, устарела, но один в один как в популярной компьютерной игре.

И важно, что все от первого лица. Ребенок словно оказывается внутри недетского мультика.

«В таких роликах-мультяшках ребенок делает то, что он не может делать в реальной жизни, его привлекает то, что запретно, для него в мультфильме реализуется через героев. В какой-то степени такая реализация вытесненных, подавленных эмоций», — объясняет психотерапевт Юрий Вяльба.

Графические сцены жестокости, в отличие от реальных видео, алгоритмы YouTube явно не тормозят, а, наоборот, продвигают. Дети видео пересматривают, активно делятся ими.

Платформа на них может хорошо заработать. Как говорится, бизнес, ничего личного — с отложенным эффектом.

«Череп, скелеты, вот эти все зомбаки — это может привести к тому, что у ребенка начнутся неадекватные реакции, неадекватные агрессии, неадекватный слив, неадекватное вообще восприятие реальности в том числе», — предостерегает психолог, психотерапевт Елена Ян.

Очередную серию «скибиди туалетов», а их уже 70, автор «лепит» каждые две недели, а вот работа над эпизодом классического мультфильма может занимать до полугода. Сценарий у него более продуманный, графика качественнее, они ярче, но по просмотрам проигрывают.

«Мы уже пережили период обиды, потому что невозможно обижаться на то, что является данностью. Наверное, это одна из основных сложностей творчества в XXI веке, что любой человек на сегодняшний день может просто забрать на себя внимание аудитории непрофессиональным контентом», — говорит директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Но при этом к профессиональной анимации интерес по-прежнему живет. В студии, где развивают художественные навыки, приходят дети самых разных возрастов.

Понятно, что поместить чадо под купол от всего мира не получится, но ограничивать количество треш-контента нужно, считают в Госдуме. Новый закон может запретить треш-стримы.

Блогеров будут штрафовать до 700 тысяч рублей. Мультики вроде «скибиди туалетов» в эту категорию пока не попали.