Иноагенты не у дел: концерты охаявших Россию артистов массово отменяют за рубежом

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

А ведь в первое время Запад беглых российских звезд встретил с распростертыми объятиями.

Так называемая «голая вечеринка» стала уже притчей во языцех — она показала насколько далеки некоторые представители поп-индустрии от жизни большой страны, они не чувствуют духа времени, не чувствуют нерва. Живут в параллельной реальности, той где Давосский форум и Куршавель — это предел мечтаний и показатель успешности и признания.

Еще в большей степени это касается тех российских артистов, что уехали из страны и пытаются оседлать русофобскую волну. Вот только не учли одного — сейчас не 90-е и даже не нулевые, и Запад уже не может диктовать свою моду всему миру.

И вот в нейтральных странах, глобального юга, прежде всего, все чаще стали отменять концерты особо рьяным русофобам. В этом убедилась корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Отмена Максима Галкина* в Тайланде. В Паттайе и на Пхукете — Руслана Белого*. В Дубае Верку Сердючку вообще выслали обратно и въезд на будущее закрыли.

«Цунами отмен» поднимается над особенными артистами. Русофобские высказывания, похоже, изрядно надоели за рубежом. Одновременно со снятием желто-синих флагов по всей Европе и США, там меняется и настроение.

Бежавшие звезды терпят удар за ударом по кошельку и самолюбию. В Объединенных Арабских Эмиратах за антироссийские высказывания оштрафовали Оксимирона*, Андрея Данилко и того же Галкина*. 100 тысяч дирхам, в пересчете — почти два с половиной миллиона рублей.

«Когда артисты выступают и поют свои песни — это одно, когда люди выступают и поливает грязью мою страну, мне, конечно, это неприятно. Если ты зарабатываешь на критике своей страны — это уже предательство», — говорит Родион Газманов.

«Мы все заменяемы, без нас русская культура не пропадет, с ней ничего не произойдет. А кто из нас Ван Гог, мы узнаем лет через сто», — смеется рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Из 100%, кто сейчас убежал, 99% сейчас очень сильно жалеют и хотят вернуться», — уверен актер, министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров.

Во время выступления в Эмиратах Галкин* не просто поливал Россию грязью, но и кричал украинские нацистские приветствия. Минюст приравнял эту фразу к другим фашистским высказываниям. Таким как «Хай Гитлер».

Именно после этого и отменили серию его концертов в Таиланде. А ранее в Казахстане и Таллине. Через неделю у Галкина* концерт на Бали, а продано всего лишь треть билетов. Артисту приходится вместе со своими детьми рекламировать онлайн магазины у себя в соцсетях.

Такая же судьба постигла и другого беглого юмориста.

«Тебе не присылают никакую официальную бумажку и ничего. А просто говорят: «Не проводите». А то что? «А то узнаете», — жалуется беглый стендап-комик Руслан Белый.

А еще «многострадальную» Лободу. А ведь она крутилась как могла, пыталась буквально всем угодить. То обещала не петь на русском, потом подсчитала убытки, и передумала. Выступала с украинским флагом и посещала центры для беженцев. Не помогло, там ей были совсем не рады.

«Она приезжает, манипулирует показною добротой. Это отвратительно!» — жалуются на звезду беженцы.

В Киеве концерты Лободы тоже отменяют. Волна «запретов» коснулась даже британских групп. Из-за открытой поддержки Украины, в Афинах запретили концерт The Tiger Lillies. Эксперты уверены, это только начало.

Со сменой проукраинского тренда падает и спрос на убежавших артистов. Например, Земфире* пришлось самой отменить концерты в Дубае. Разошлась лишь треть билетов. Аналогичная ситуация и у актера Дмитрия Назарова*, который переехал во Францию. На его ближайший спектакль и вовсе куплено несколько штук. У Семена Слепакова* с трудом удалось продать ползала, и это в Кишиневе.

«Там они никому не упали, они никому не нужны. Если вы не Анна Нетребко и не Рудольф Нуреев вам там делать нечего», — уверен продюсер Леонид Дзюник.

А ведь в первое время Запад перебежчиков встретил с распростертыми объятиями. Русофобская гражданская позиция играла на руку артистам, собирала полные залы. Они были на русофобской волне успеха. Вот только сегодня тренды меняются. И похоже сделав ставку на чужую страну стать «своими» у звезд так и не получилось. В итоге клеймо «предателя» за ними закрепилось не только на Родине.

* — признан иноагентом на территории РФ