Когда-то была империей, а теперь распадается вслед за Римской: какая судьба ждет Америку

Фото, видео: Reuters / ANNA ROSE LAYDEN; 5-tv.ru

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Штаты погружаются в предвыборную гонку, начались праймериз. У кого из кандидатов больше всего шансов на победу?

При этом сама Америка погружается в предвыборную гонку. Начались так называемые праймериз — вы знаете эту систему — когда кандидаты соревнуются внутри партий и по штатам собирают голоса. У республиканцев Трамп просто «вынес» своих соперников — от ближайшего конкурента двукратный отрыв.

И это очень мощный сигнал — все решения теперь будут приниматься с оглядкой на эти праймериз, логика такая «вот мы тут сейчас нарешаем что-то, а через полгода этот парень придет к власти и все переделает».

Программа «Известия. Главное» взяла эксклюзивное интервью у кандидата в президенты США от либертарианской партии. А кандидат-либертарианец на последних выборах победил… в Аргентине. Репортаж корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

Чикаго — брошенные электромобили и зарядные станции, вышедшие из строя. Пока в северных штатах аномальные морозы сковали инфраструктуру, в Вашингтоне тоже заморозки — но только политические.

«Осенью прошлого года законодатели США, дабы избежать шатдауна, дважды принимали временный бюджет. В нынешнем году задача прежняя — как избежать частичной приостановки работы правительства», — сообщает корреспондент.

Сверстать краткосрочный бюджет удалось в последний момент, растянув агонию еще на два месяца. Но бюджетная война только набирает обороты. Республиканцы шантажируют партию Байдена — новых траншей для Украины и Израиля не будет без решения внутренних проблем.

В декабре почти четверть миллиона мигрантов пересекли границу Мексики и США. Это рекорд в XXI веке. Теперь они наводняют крупнейшие мегаполисы. В Нью-Йорке, чтобы справиться с разгулом преступности, в четырех миграционных центрах вводят комендантский час.

Республиканцы разработали целый комплекс мер, который позволит выслать львиную долю всех понаехавших. Но для демократов мигранты слишком ценный актив — это потенциальные избиратели и средство замещения неблагонадежного белого населения. На публику — священная корова, тронуть которую значит обрушить миф об американской мечте.

До этого убрать статую Свободы осмелился только один человек — Дэвид Копперфильд в 1983-м. Правда всего на пару минут. Фокусы демократов рискуют подорвать саму суть мироздания по-американски. Да так, что напрашиваются исторические параллели.

«Америка когда-то действительно была империей, а сейчас распадается как Римская. Этому способствовал постоянный вывод денег за рубеж и манипуляции политиков внутри страны», — выразил мнение кандидат исторических наук Дэниэл Ковалик.

Если империя рушится, то сразу по всем фронтам — кризис внутри, за пределами метрополии — потеря влияния. Средств на поддержание колоний становится все меньше. Вот и сейчас украинскую авантюру республиканцы сравнивают с другим провальным проектом — с Афганистаном.

Ответ простой — империя должна воевать, чтобы сохранять свой статус. Хотя с каждым разом получается все хуже. Байден и его команда разрываются между Украиной, Палестиной и попытками сдержать Россию и Китай. Теперь новая головная боль — прокси-война с хуситами, на деле — с Ираном.

Новая война уже дорого обходится демократам — и может стоить победы на выборах. Личный рейтинг Байдена практически нащупал дно — 33%. Из круговорота завоевательных походов на другой стороне света избиратели ищут выход. Подчас в поддержке третьих партий, таких как Либертарианская.

Ее лидер Майкл Ректенвальд пока единственный из кандидатов в президенты, кто соглашается общаться с российскими журналистами. Потому что уверен — мировой полюс силы бесповоротно сдвинулся. В эксклюзивном интервью «Известиям» он очерчивает взгляд американцев, желающих приблизить закат империи.

«Нужно прекратить вмешательство во все эти конфликты, которые мы фактически создаем в первую очередь. Вот и решение. Нам нужно, чтобы нация стала просто республикой, а не империей. Имперский проект провалился, и эти неоконсерваторы не остановятся, пока мы их не остановим», — поделился кандидат в президенты США от Либертаринаской партии Майкл Ректенвальд.

Конечно, реальных шансов на выборах у либертарианцев нет. Останавливать имперский маховик будут другие, точнее — другой. Дональд Трамп в первом раунде республиканского внутреннего голосования катком прошелся по соперникам, параллельно атакуя Байдена пародийной рекламой «Белого дома для престарелых». Потом высмеивает — за бесконечные отпуска.

Такие симптомы увядания некогда гегемона — на поверхности. Но есть и более глубокие — окончательный отказ от своих базовых принципов. Например, свободы слова и мнения.

Республиканцы в Конгрессе получили документы, которые доказывают — Белый дом задействовал силовой ресурс, чтобы блокировать финансовые транзакции неугодных граждан. Тех, кто отправляет деньги в поддержку Трампа. Так, в духе банановой республики, пытаются переписать неудобную реальность и отгородиться от внутренних проблем.

В Белом доме внимательно следят за всем, что происходит за пределами США, а вот то, что происходит внутри страны, фактически под носом правительства, предпочитают не замечать. Слишком долго не замечать не получится. В Штатах растут изоляционистские настроения — по последним опросам рекордные 57% американцев хотели бы отказа от роли «мирового жандарма».

Да и в других странах, когда-то лояльных, накопилась усталость. На форуме в Давосе премьер Ирака открыто обсуждает вывод американских войск. Что символично — в это же время у госсекретаря Блинкена сломался самолет. Такая вот империя.