Угроза безопасности: как русофобы в Прибалтике выдворяют российских граждан

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин уже поручил Правительству РФ разработать предложения, как обеспечить права соотечественников за рубежом и какие меры предпринять в случае их незаконной депортации.

После снятия блокады Ленинграда Красная армия продолжила гнать немцев на Запад. За 71 день была освобождена Прибалтика. Вся, несмотря не ожесточенное сопротивление немцев и сочувствовавших им местных профашистих формирований, так называемых, «лесных братьев».

Они еще несколько лет потом прятались по лесам, устраивая диверсии. Чтобы скорее восстановить на территории советских прибалтийских республик мир, неоднократно объявлялась амнистия. Так что от лесных братьев остались не только воспоминания, но и потомки. Вот их руками сейчас и творится то беззаконие, что мы видим.

Латвия запустила процесс выдворения российских граждан, которые не сдали экзамен по латышскому языку. Уведомления получили 985 человек с российскими паспортами. В основном, это пенсионеры, которые в силу разных жизненных обстоятельств, например тяжелой болезни, на экзамен не явились.

Под угрозой выдворения еще более 2000 человек, которые попытались сдать языковой тест, но не смогли. Многим было не под силу, например, разобраться в компьютерной программе, кто-то плохо видит. Но язык это не единственный предлог.

82-летнего Бориса Каткова выслали «как угрозу национальной безопасности». Борис Григорьевич попал в Прибалтику по службе. Здесь и остался после выхода на пенсию. Полвека прожил в Латвии, у него дети, внуки.

Но получил уведомление о лишении вида на жительство и через час его уже выпроводили из собственного дома. Борис Катков возглавлял латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества. Безусловно, его выдворение, да еще такое спешное — это акт запугивания. Чисто политический шаг, который Россия не оставит без ответа.

Владимир Путин уже заявил, что подобные действия Латвии и других стран Балтии — прямая угроза безопасности России. И поручил Правительству РФ разработать предложения, как обеспечить права соотечественников за рубежом и какие меры предпринять в случае их незаконной депортации.

Есть крохотный шанс, что Латвия образумится. Закон, который разрешил депортацию, сейчас проходит проверку в Конституционном суде республики. Оглашение вердикта назначено на 15 февраля.