Умер звезда фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

Фото: Кадр из сериала «Карпов», 2012-2014 гг.

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Артист был всецело предан профессии, подчеркнули в Театре на Таганке.

Актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — говорится в сообщении.

О месте и дате прощания со знаменитостью будет объявлено дополнительно. За свою карьеру, которая началась в 1983 году, Вашедский снялся более чем в 90 проектах.

Зритель мог видеть артиста в таких фильмах, как «Савва Морозов», «Сделано в СССР», «В тумане», «ДМБ» и многих других. При этом с 2000 года он являлся артистом Театра на Таганке.

Вашедский успел принять участие в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Четыре тоста за Победу» и других. Артист был всецело предан профессии, подчеркнули в театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов.