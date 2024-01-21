Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Смоленской областью
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Попытку атаки на объекты на территории РФ киевский режим планировал провести в полночь.
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Попытка атаки была совершена киевским режимом в субботу, 20 января, в районе 23:50. Оперативными действиями расчетов ПВО украинский дрон удалось уничтожить еще в воздухе.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.