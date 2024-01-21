Игра в «большую дипломатию»: зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину

Фото, видео: Reuters / BENOIT TESSIER; 5-tv.ru

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Словно в подтверждение своей ветрености Макрон еще в пятницу, когда тела его сограждан не все опознали, на встрече с военными делал вид, что ничего противоестественного не произошло.

По заснеженной Москве в пятницу послу Франции пришлось добираться в российский МИД. Пьера Леви вызвали на Смоленскую площадь в связи с инцидентом в украинском Харькове. Там нашим высокоточным ударом был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, костяк которых составляли именно французы. Это факт. Но в самом Париже упорно твердят, что у Франции нет наемников на Украине, либо в какой-то другой стране.

И вроде даже не врут. Ведь и официальный Париж, и пресса называют своих граждан, воюющих на Украине, добровольцами. Как говорится: ловкость рук и щепотка государственного лицемерия.

По данным российского Министерства обороны было уничтожено до 60 наемников и 20 было ранено. Украинская сторона заявила, что удар пришелся по «недействующему медицинскому учреждению». Представить, что в Харькове, во время боевых действий, возле Центрального рынка, рядом с главным собором города, Благовещенским есть «недействующее медучреждение» в три этажа — это из разряда каких-то небылиц.

Кроме того, даже на кадрах, отредактированных военной цензурой, видны остовы сгоревших военных машин рядом со зданием и вполне себе укомплектованные палаты внутри.

Вопрос в том, почему Париж открещивается от своих граждан, если прежде официально не раз признавал гибель французов на Украине? Ответ тут может быть один: они действительно не были «наемниками» или даже «добровольцами», а кадровыми военными, которых направили на Украину для координации войск и обслуживания французской техники.

Поэтому и был вызван посол на ковер. Что это меняет? Узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Кадры, которые демотивировали всю Францию. Харьков, догорающие остовы военной техники после точного российского удара.

Здесь были иностранцы — это уже подтверждено. Киев голосит — мирные журналисты, которые всего лишь хотели рассказать правду. Но в сеть просочилось фото одного из таких «журналистов», мирного в нем нет ничего. А местные жители стали писать массовые сообщение о большом количестве раненых военных франкоговорящих, которых развезли по гражданским госпиталям.

«В одном месте оказалось 200 иностранных наемников. Они не носят американскую, британскую или французскую форму, но это наверняка были кадровые военные, которых отправили специально для оказания помощи Украине прямо сейчас, когда Украина действительно находится в тяжелом положении», — отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

И вот ведь еще одно совпадение, ровно в эти дни стало известно о серьезной французской поставке на линию фронта и обещании до конца года привезти еще 40 ракет SCALP дальностью 100 километров, 72 самоходные пушки CAESAR, 50 планирующих бомб, и три тысячи артиллерийских снарядов.

«Да, конечно, Макрон не признает наличие своих солдат на Украине. Но он в целом очень неоднозначен как политик, поскольку один день у него за белых, другой день за черных. Он скажет, что на Украине нет французских солдат, он скажет, что мы не соучастники войны, одновременно предоставляем еще больше ракет SCALP и еще больше пушек CAESAR, как мы только что увидели», — комментирует ситуацию профессор политических наук Международного института государственного управления Франции Жан-Мишель Верноше.

И словно в подтверждение своей ветрености Макрон еще в пятницу, когда тела 60 его сограждан не все опознали, на встрече с военными делал вид, что ничего противоестественного не произошло, а следом противоречил сам себе.

«Я с самого начала говорил, что мы не воюем с Россией, но наш долг — сделать ее победу невозможной. Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев. Мы будем делать это прагматично и конкретно, продолжая обучать и оснащать их», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон

Российские военнослужащие уже давно научились определять работу так называемых интернациональных легионов. Чем дороже снаряд, тем больше вероятности, что стреляют им наемники.

«У них изначально были иностранные специалисты, но с течением времени их становится все больше и больше. Приходится странам НАТО отправлять своих специалистов, тех же самых бывших военных и так далее», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Оцелот».

По словам наших бойцов, главная причина, по которой они встречают иностранных наемников, это нежелание украинцев появляться на передовой. Все больше мобилизованных Киевским режимом предпочитают сдаваться.

Подозрительно молчат и французские СМИ, лишь министр обороны пятой республики косвенно подтверждает, что не может запретить французам ехать воевать на Украину.

«Говорить о том, чтобы официальный Париж был не в курсе, конечно, это по крайней мере наивно. Ну также, конечно, как любое подразделение военные, там и спецназовцы были французские, руководитель подразделения, заинтересованные в обкатке личного состава, чтобы они реально увидели, что такое реальный противник, а не те противники, которых они так доблестно в кавычках побеждали в предыдущих войнах», — говорит подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

«Очевидно, они совершенно не представляли, с чем им предстоит столкнуться. Многие из них сражались в Афганистане, Ираке, Ливии и не имели никакого представления о том, чем обладает Россия. Эти наемники протрезвели, когда осознали, с какой силой они столкнулись, для них это стало шоком», — заключает директор исторического центра «1717» Эммануэль Леруа.

Первый шок, уроков из которого никто судя по всему не извлек -наступил еще в марте 2022 года. Когда на Яворовском полигоне подо Львовом собрались несколько сотен иностранцев, жаждущих русской крови, тогда их никто еще не маскировал под журналистов.

«База целиком уничтожена, там остались мои друзья», — плача, снимает на видео кадры пожара французский наемник.

Много плакал и сокрушался и британский наемник Эйден Эслин. Он попал в плен в Мариуполе и благодаря этому остался жив. Пока шел суд, рассказывал, как он сожалел о своем решении воевать на стороне ВСУ и как он вовсе не разделяет ценности террористического батальона «Азов»*.

«Когда мы приехали в Мариуполь, я всегда говорил, что мы хотим жить. Они разворовывали супермаркеты, хотя местным гражданским нужны были продукты, чтобы выжить после обстрелов. Они забирали еду из супермаркетов, не позволяли людям выходить за водой», — рассказывал британец.

Позже его в числе прочих обменяли. Подлечился, отдохнул и опять же на этой неделе снова был замечен на линии фронта. Под Артемовском, который, как и Мариуполь наши бойцы отбили. Для таких возвращенцев у российского Минобороны еще много ракет, быстро и смертельно долетающих до любой точки дислокации на территории Украины, а на сайте госдепартамента США по-прежнему висит актуальная памятка, которая недвусмысленно советует составить завещание, продумать похороны и сохранить у родных образцы ДНК при поездке на Украину.

Очевидно, удар по французским наемникам — это сигнал Парижу, который на этой неделе, действительно, проявил небывалую прыть в поддержке Киева.

Вопрос — зачем Франции это надо? Отчасти, это месть за «отступление из Африки», где в последние годы все больше бывших французских колоний начали ориентироваться на Москву, а не на бывшую метрополию — Париж.

Во-вторых, это игра лично Макрона в «большую дипломатию». Он стремится не отстать от Британии — уже заключившей двусторонний договор с Киевом о военной поддержке, и от Германии. Бундестаг, хоть и запретил поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus, но одобрил новый военный пакет. В нем правда нет танков, БМП и артиллерии, но есть 20 рефрижераторов.

Рефрижераторы, зимой? Это реально то, что нужно Украине? Большие холодильники на колесах? Разве что для перевозки и хранения погибших.

Главные спонсоры — США — с конца декабря не выделили ни цента, как и Евросоюз. Германия, Франция и Британия пытаются в индивидуальном порядке поддерживать ВСУ на плаву.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.