Мощный снегопад и холода накрыли европейскую часть России

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Настоящая зима с метелями и снегом воцарилась на территории России.

Трасса М-7 «Волга» частично открыта для движения, пока только для легкового транспорта. Автобусы и грузовики вторые сутки вынуждены стоять на обочине. Новая трасса М-12, которая также связывает Москву и Казань, остается по-прежнему перекрыта на участке от Канаша до Шали.

Мощный снегопад и сильная метель с порывами до 20 метров в секунду под конец недели вызвали перебои с движением на всех основных федеральных трассах вокруг Москвы. В российской столице несколько дней подряд шел снег, в день выпадало по 20% от месячной нормы. Уже в субботу осадки были незначительными, Москву усиленно расчищают.

Атмосферный фронт из центральной России ушел в Поволжье. Капризы непогоды вызваны сменой циклонов и антициклонов. Они волнами прокатываются по европейской части страны, морозы чередуются с оттепелью и вызывают пургу на границах зон высокого и низкого давления.

С севера, к слову, надвигается новая волна холода, в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов: ночью в Северной столице ниже -20.

За Уралом ситуация относительно стабильная, крепкие антициклоны стоят над Западной Сибирью и Дальним Востоком: -15 в Омске, -18 в Новосибирске. Похожие температуры во Владивостоке и Магадане. В Якутске за -40. Но занятия в школах отменят, когда температура будет ниже -45.