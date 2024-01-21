«Всем по вкусу»: кто из певцов в России обладает лучшим вокалом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Каждый из этих четырех артистов, отметил критик, уникален по-своему.

Певица Лариса Долина имеет впечатляющие голосовые данные и манеру исполнения — она является одной из лучших вокалисток в России, ведь звезда способна петь абсолютно все. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде. Спустя время будут подтверждать эти слова», — цитирует эксперта издание NEWS.ru.

Сильный голос имеет и Полина Гагарина, которая в 2015 году представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», отметил Бабичев.

«Особенно высокие ноты, создается чувство полета — это редкость для вокалистов. Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям», — сказал он.

Кроме того, выделил критик и навыки Григория Лепса. По его мнению, у знаменитости манера исполнения схожа с покойным Владимиром Высоцким.

Она, говорит специалист, надрывная, экспрессивная. Благодаря этому, возможно, Лепс и популярен как среди старшего поколения, так и среди молодежи.

«Лепс пришелся всем по вкусу, может в разных ипостасях себя показать. У него есть альбом каверов на Высоцкого, свое творчество — что-то в шансоне, что-то в рок-стилистике. Дуэты с другими исполнителями дают широкие возможности для увеличения аудитории», — заявил критик.

В рок-музыке эксперт выделил Валерия Кипелова — одного из основателей группы «Ария». По мнению Бабичева, с точки зрения филигранности исполнения певец является одним из лучших в России.

«Некоторые связывают это с тем, что ему удалось совместить западную манеру рок-вокалиста с нашей подачей, привнести что-то свое, российское», — подытожил Бабичев.

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