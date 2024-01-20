Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Что происходит со здоровьем знаменитости?

Певица Анна Asti сделала в Москве операцию на ступнях ног. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что готовиться к медицинскому вмешательству артистка начала готовиться еще в ноябре. Дело в том, пишет издание, что у артистки есть редкое заболевание — болезнь Келлера 2.

Оно проявляется в виде неожиданных судорог, которые застают артистку даже во время выступлений. Анна Asti в ходе одного из интервью даже показывала разрушенный сустав, на месте которого появилось твердое новообразование.

Дискомфорт был таков, что звезда даже не могла спать по ночам. Осложняло ситуацию и то, что у исполнительницы на второй ноге был порван мениск.

Процедура состоялась в начале месяца, пишет СМИ. Инсайдер из окружения звезды поделился, что после этого она уехала в отпуск за рубеж для восстановления.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Универа» Настасья Самбурская выложила фото из отпуска, от которых даже у самых преданных поклонников звезды волосы на голове встали дыбом.