МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью
Денис Птицын 35 0
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Дежурные силы ПВО уничтожили дрон неприятеля до того, как ВСУ удалось совершить теракт на территории РФ.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята Украиной в районе 22:30 по московскому времени.
Уточняется, что целью атаки были объекты на территории Российской Федерации. Украинский дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО над Орловской областью.