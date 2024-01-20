МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью

Денис Птицын 35 0
МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Дежурные силы ПВО уничтожили дрон неприятеля до того, как ВСУ удалось совершить теракт на территории РФ.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята Украиной в районе 22:30 по московскому времени.

Уточняется, что целью атаки были объекты на территории Российской Федерации. Украинский дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО над Орловской областью.

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