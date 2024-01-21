«Вся в экипировке»: Анастасии Волочковой на день рождения подарили военную форму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Даже в такой момент Анастасия Волочкова не удержалась от шпагата.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова получила на день рождения неожиданный подарок — военную форму. Необычный презент ей вручил председатель общероссийского общественного движения «Ветераны России», доброволец СВО, ветеран боевых действий Ильдар Резяпов.

Специальный костюм защитного цвета сильно удивил Волочкову, особенно ее поразило то, что одежда была практически идеально подобрана ей по размеру.

Резяпов уточнил, что в магазине ей могут поменять комплект, если он будет ей не по размеру, что вызвало еще одно эмоциональное высказывание артистки.

«Зачем менять? Ушьем, у меня есть швеи для этого. Они мне шили 200 костюмов на шоу, и на штаны найдут возможность», — заметила Волочкова.

А берцы Волочкова решилась примерить у всех на виду. Как выяснилось, под элегантными туфельками скрывались бинты, покрывавшие искалеченные балетом стопы.

«Смотрите. Видите, какие у меня ноги израненные? Вот теперь вы их увидите», — не удержалась от комментария балерина.

И, наверное, чтобы всем лучше было видно обновку, Волочкова подняла ногу в берце в вертикальном шпагате.

«Вот теперь я вся в экипировке», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитая балерина Анастасия Волочкова помогает Донбассу.